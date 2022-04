Violets et ressuscités

« Contrairement à ce qu’il s’est passé à Bordeaux, les propriétaires ont compris qu’un club de foot ne se gère pas comme une entreprise. C’est pour ça qu’ils ont confié les rênes à quelqu’un qui connaît très bien le foot. »

La méthode Comolli

« On a demandé à des anciens ou à des collaborateurs ce que le Téfécé représentait pour eux. Ils voulaient une équipe engagée, audacieuse, avec de la chaleur dans le stade et sur le terrain. Ça tombe bien, c’était aussi ma culture foot. »

Une identité à redéfinir

« Le noyau dur est resté. Même si de grosses individualités sont parties à l’intersaison, l’équipe est devenue plus forte collectivement. »

Et le Stadium se remit à chanter

« Il va falloir que le recrutement soit très efficace tout de suite. Si on prend l'exemple de Van den Boomen, sa saison est trois fois meilleure que celle de l'année dernière. Si les joueurs que vous recrutez mettent un an à se mettre à un très bon niveau, ce sera peut-être trop tard. »

En quête de stabilité

Par Tom Binet et Raphaël Brosse

Propos de Pantxi Sirieix et Dominique Arribagé recueillis par TB et RB.









Cela faisait déjà plusieurs semaines qu’il n’y avait plus beaucoup de suspense. Il n’y en a plus du tout, désormais : après avoir dompté les Chamois niortais dans une ambiance des très grands soirs , Toulouse est mathématiquement assuré de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Les Haut-Garonnais sont d’ailleurs très bien partis pour s’offrir le titre de champion de Ligue 2, ce qui viendrait embellir encore davantage un exercice 2021-2022 en tous points éblouissant. Meilleure attaque de l’histoire de la D2 depuis la poule unique (80 buts après 35 journées), la bande de Philippe Montanier a survolé la concurrence et enchanté un public qui ne demandait qu’à s’enflammer de nouveau. En avril 2020, le TFC était relégué dans l’indifférence générale, après s’être trop longtemps complu dans la médiocrité et avoir dégoûté certains de ses plus fervents supporters. Deux ans plus tard, c’est un club de la Ville rose revigoré que les suiveurs de l’élite s’apprêtent à retrouver. Le contraste est saisissant. Et il mérite d’être expliqué.Quand ils chutent en Ligue 2, les Violets sont au bout du rouleau (17 défaites sur les 18 derniers matchs de championnat). Ils peuvent d’ailleurs remercier la FFF et la LFP, qui ont acté leur relégation - et donc abrégé leurs souffrances - en décidant l’arrêt prématuré des championnats à cause de la pandémie de Covid-19. Si Olivier Sadran pose un recours pour la forme, quelque chose de bien plus important se joue alors : comment faire pour enclencher, au plus vite, un nouveau cycle et éviter que Toulouse ne s’enlise dans l’antichambre de l’élite ?, reprend aujourd’hui Dominique Arribagé, à la tête de la cellule de recrutement jusqu’à l’été 2020.Usé, lassé et moins impliqué qu’auparavant, Olivier Sadran veut vendre. Mais pas à n’importe qui et pas n'importe comment. Son choix se porte finalement sur RedBird Capital Partners, qui rachète le club en juillet 2020. Un fonds d’investissement américain, voilà qui n’inspire qu’un enthousiasme modéré, au moment où la stratégie de King Street est vivement contestée dans une autre cité garonnaise., nuance Pantxi Sirieix, qui était team manager du TFC à l’époque.Ce nouveau président, c’est Damien Comolli. Une figure bien connue dans le paysage footballistique hexagonal, avec, dixit Sirieix. Le Biterrois de naissance a beau avoir un CV bluffant (scout à Arsenal, manager général à Tottenham, directeur sportif à Saint-Étienne et Liverpool...), il reste sur une expérience mitigée à Fenerbahçe et s’est rarement inscrit dans la durée. Sa méthode de recrutement, qui accorde une grande place à la data, en laisse également plus d’un sceptique. Pendant l’été et jusqu’au début de l’automne, les supporters toulousains voient des joueurs débarquer en provenance de Belgique, de Bulgarie, de D2 néerlandaise ou encore de League One. Ils s’appellent Rhys Healey, Deiver Machado, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere, Branco van den Boomen. Personne ne les connaît, ou presque. Et on se demande bien comment cet effectif cosmopolite va pouvoir trouver des accointances et permettre au club occitan de se relever.Malgré une entame de championnat chaotique, cet effectif new look trouve pourtant assez vite la bonne carburation sous la botte de Patrice Garande. Dans la foulée d’une victoire contre Auxerre (3-1) fin septembre 2020 - la première depuis près d’un an -, les Violets regardent à nouveau vers le haut. Sans oublier de se bâtir une nouvelle identité., détaille Damien Comolli dans leLes bons résultats s’enchaînent, les recrues s’intègrent parfaitement, et plusieurs jeunes se révèlent, à l’image d’un éblouissant Amine Adli (élu meilleur joueur de Ligue 2)., insiste Arribagé. Une volonté prolongée dans ce nouveau projet, même si l’ancien coach des Violets prévient : attention à ne pas faire tapis., se remémore-t-il avec le recul.Dépassé par Clermont dans la dernière ligne droite, ce TFC sur la voie de la rédemption doit en passer par les barrages pour espérer remonter en Ligue 1 un an seulement après l’avoir quittée. Les abords du Stadium s’embrasent au soir du 27 mai à l’occasion du barrage aller face à Nantes. Malheureusement, il n’y aura pas de, en tout cas pas cette fois. Battus sur leur pelouse par les Canaris (1-2), les Toulousains l’emportent à la Beaujoire (0-1), mais restent en Ligue 2 à cause de la règle du but à l’extérieur. Cruel., déroule encore Damien Comolli à propos d’une soirée qui l’aura vu passer ses nerfs sur M. Bastien après le coup de sifflet final Un coup d’arrêt pour le renouveau toulousain ? Juste un léger contretemps, en réalité. Seuls quatre titulaires de cette triste soirée nantaise sont encore dans l’effectif au moment d’attaquer la nouvelle saison. Mais encore une fois, le mercato est rondement mené. Mikkel Desler, Rasmus Nicolaisen, Ado Onaiwu, Denis Genreau ou encore Rafael Ratão sur le gong : voilà pour les recrues qui débarquent sur les bords de la Garonne. À leur tête se trouve désormais Philippe Montanier, qui a pour mission, comme il se plaît à l’exposer lors de sa présentation à la presse., affirme l’ancien boss de Valenciennes lors de sa présentation. Voilà tout un club prêt à retourner au combat.Sans forcément imaginer ce qui va suivre, à savoir une domination de - presque - tous les instants sur ce championnat., insiste Sirieix, qui avait quitté le staff haut-garonnais à l’intersaison. Cinq semaines plus tard, c’est au tour de Sochaux de repartir de l’île du Ramier la tête basse, après un quadruplé de Rhys Healey (4-1). Une rencontre disputée devant plus de 15 000 personnes, dans un Stadium qui retrouve peu à peu une ferveur disparue au fil des saisons dans les bas-fonds de la Ligue 1. En point d’orgue ? Ce choc face au Paris FC (2-1) joué devant un stade plein comme un œuf, début avril, dans une ambiance plus connue dans la Ville rose depuis la remontée fantastique de 2016 guidée par Pascal Dupraz. Jusqu'à ces images d'un Stadium envahi par plusieurs milliers de supporters venus hurler leur bonheur au coup de sifflet final ce lundi soir, dans une magnifique communion avec tout leur club., se réjouit Pantxi Sirieix.(Van den Boomen)Jusqu’à valider cette montée tant attendue haut la main, avec à la clé de nombreuses promesses qu’il faudra tenir.Dans un an, passage à dix-huit clubs oblige, ils seront quatre clubs à prendre place dans l’ascenseur. Et Toulouse n’a désormais qu’une chose en tête : ne pas faire partie du wagon des vaincus après une telle épopée., craint déjà Arribagé.Alors, comment réussir à pérenniser le club en Ligue 1 ? Ne comptez pas sur Damien Comolli pour changer son fusil d’épaule concernant le mercato."Il y en a plein qui sont meilleurs que lui, il ne va rien vous apporter...", s'enorgueillit-il., pointe encore Arribagé.Sans compter qu’outre les arrivées, il faudra bien gérer les départs. Car on imagine mal Van den Boomen ou Healey, les deux joueurs-clés de cette cuvée 2021-2022, ne pas être ardemment sollicités par des formations aux arguments redoutables., assurait encore Montanier à son arrivée.Après avoir trouvé comment marcher sur la Ligue 2, l’ancien gardien va devoir trouver des solutions au niveau supérieur. Ce qui impliquera sans doute une évolution dans la manière de jouer., analyse Pantxi Sirieix, du haut de ses 260 matchs sous le maillot violet.La renaissance a été amorcée avec succès. Elle demande maintenant à être confirmée.