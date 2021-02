C'est écrit, l'Olympique lyonnais sera sacré champion en fin de saison

3

AS

Le point du bonheur.Selon une étude du CIES , l'Olympique lyonnais sera champion de France en mai prochain. Sur quels critères ? Une projection du nombre de points, effectuée sur la base d’un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession du ballon, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp. Et à ce jeu-là, les hommes de Rudi Garcia termineraient sur la plus haute marche du podium avec 82 points au compteur, soit une unité devant le PSG et trois devant Lille. Monaco (73 points) et Rennes (62 points) complèteraient le top 5. En bas du classement, le bonnet d'âne revient à Nîmes et Dijon (26 points), tandis que Nantes (33) entretient l'espoir du maintien avec la place de barragiste.Du côté de la Ligue 2, Troyes (75 points) et Clermont (70) seraient promus en Ligue 1 d'après cette étude. Précisons que les deux clubs occupent actuellement les deux premières places du classement. Chez nos voisins européens, pas de surprise étant donné les performances actuelles. Le Bayern Munich (+6 points sur RB Leipzig), l'Atlético de Madrid (+3 sur Barcelone) et Manchester City (+14 sur Manchester United) seraient champions de leurs pays respectifs, tandis qu'en Italie, l'Inter devancerait Milan (+2) et la Juventus (+3).Mais ce ne sont que des chiffres.