Zlatan Ibrahimovic avoue sa peur de raccrocher les crampons

Même Zlatan a peur.

À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic est encore de retour. Pendant de longs mois, le géant suédois voyait son avenir sportif remis en cause par un genou fragilisé. Après sa convalescence, l’attaquant a pu retrouver les terrains en ce début d’année 2023 et a même été sélectionné avec l’équipe de Suède. Alors qu’il pourrait battre le record du plus vieux joueur à disputer un match des éliminatoires de l’Euro dans les prochains jours, l’ancien du PSG a évoqué en conférence de presse la raison qui le pousse à ne pas raccrocher les crampons : « Je me suis assis hier pendant que nous dînions et j’ai dit aux autres : “Vous devez vous demander ce que je fais ici, vous pensez probablement que je suis un peu stupide parce que j’ai 41 ans et que je joue toujours dans l’équipe nationale. Mais attendez d’être près de la fin, alors vous comprendrez tout ce que je fais maintenant.” Il y a une sorte de panique, vous ne voulez pas vous arrêter, vous voulez continuer. »

Devenu samedi dernier le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A avec son pénalty inscrit dans la défaite du Milan contre l’Udinese (3-1), Zlatan évoque ici un sujet sensible, voire tabou chez les footballeurs de haut niveau : quand arrêter ? Comment appréhender sereinement la fin de sa carrière ? En fin de contrat avec Milan à l’issue de la saison, Ibra poussera-t-il une année de plus dans l’espoir de disputer l’Euro 2024 ?

On comprend mieux pourquoi il prolonge en Lombardie une carrière qui dure mille ans.

