Un retour en sélection et un record en vue pour Zlatan Ibrahimovic

Blessé au genou depuis la fin de saison dernière, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé les terrains depuis un mois avec le Milan. S’il n’a pas encore marqué depuis son retour sur les pelouses, ses trois entrées en jeu récentes contre l’Atalanta, la Fiorentina et la Salernitana ont suffi à convaincre le sélectionneur suédois Janne Andersson de le rappeler pour les deux prochains matchs de qualification à l’Euro 2024. Jugé suffisamment en forme par le staff scandinave, le géant pourrait même décrocher un record de longévité pour sa prochaine apparition sous le maillot de la Suède. En entrant en jeu contre la Belgique le 24 mars ou face à l’Azerbaïdjan le 27, Zlatan deviendrait tout simplement le joueur le plus âgé à participer à un match de qualification au championnat d’Europe.

Här är herrlandslagets trupp till de två första EM-kvalmatcherna 🙌 🇸🇪-🇧🇪 | 24 mars på Friends Arena 🇸🇪-🇦🇿 | 27 mars på Friends Arena 🎫 Matchen mot Belgien är för tillfället slutsåld – men se till att säkra plats mot Azerbajdzjan den 27 mars! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 15, 2023

À 41 ans, 5 mois et 21 jours au moment de rencontrer les Diables rouges, il dépasserait le légendaire gardien italien Dino Zoff, aligné à 41 ans, 3 mois et 1 jour contre la Suède le 29 mai 1983. Un record inespéré pour celui qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale en 2016 avant de faire son retour en sélection cinq ans plus tard. Si l’ancien joueur du PSG poussait jusqu’à l’été 2024 pour disputer un dernier Euro, il deviendrait aussi le joueur le plus âgé d’une phase finale de la compétition. Une perspective encore lointaine pour le quadragénaire, dont le contrat avec le Milan prendra fin à l’issue de la saison.

Ne lui parlez pas d’âge.

