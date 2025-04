Zinédine Zidane a trouvé un nouveau travail

Le Français signe en Italie, 24 ans après.

En attendant de retrouver un banc digne de ce nom, Zinédine Zidane se tourne vers un autre domaine, bien loin des chasubles puantes et de la boue d’hiver. Le champion du monde 1998 devient ambassadeur du Palace Merano, pionnier des spas médicaux en Italie et situé dans le Sud-Tyrol.

Le peignoir de bain, en attendant le costume de sélectionneur

Un établissement bien familier pour Zizou, qui le fréquente depuis trois décennies, explique le communiqué publié. « Je viens au Palace Merano au moins deux fois par an pendant une semaine, 10 jours, en famille ou avec mes proches. À chaque fois que j’arrive ici, je suis dans un autre monde. Je recharge les batteries et j’ai l’impression d’être une autre personne quinze jours après », confie l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Cette collaboration, imaginée depuis 2022, s’est faite sous l’impulsion du Dr Massimiliano Mayrhofer, directeur scientifique du Palace Merano, et d’Alain Migliaccio, ami et agent de longue date de ZZ. L’établissement, fréquenté également par David Beckam, annonce que l’ancien Turinois n’occupera pas simplement d’un rôle d’image, mais sera aussi actif « avec exigence et discernement, en partageant son regard, ses précieux conseils et son expérience au service des nouveaux axes de réflexion menés autour des programmes du Palace Merano. » Stefano Plotegher, PDG du Palace Merano, salue « sa carrière hors norme, sa longévité et sa régularité au haut niveau qui incarnent parfaitement les bienfaits durables de notre méthode ».

Tout le confort pour attendre un coup de fil de Phillipe Diallo.

Ce canular d’un comédien italien rend fou Luciano Spalletti