Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage
Ça compte dans la course au Ballon d’or ?
Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont chacun été sanctionnés d’une amende de 5 000 euros par l’UEFA pour non-respect du règlement anti-dopage, rapporte Marca ce vendredi. Pas de scandale en vue : les deux joueurs du FC Barcelone ne s’étaient pas immédiatement rendus au poste de contrôle, comme prévu, après le match retour face à l’Inter Milan (défaite 4-3).
🚨 ¡Sanción de la UEFA a Lamine Yamal y Lewandowski! 🚨 Ambos no respetaron la normativa en un control antidopaje 👨⚖️#FCBarcelona #Barcelona #Lamine #LamineYamal #Lewandowski #UEFA https://t.co/iVmuyYPa3U— MARCA (@marca) August 8, 2025
Des amendes à la pelle pour le Barça
Leur entraîneur, Hansi Flick, a également écopé d’une amende de 20 000 euros et d’un match de suspension pour « violation des principes généraux de conduite » et « des règles élémentaires de bonne conduite », précise le quotidien espagnol. On imagine que le tacticien allemand n’a pas dit bonjour. Une pierre, trois coups : le FC Barcelone s’est, lui aussi, vu infligé un total de 7 750 euros d’amendes par les instances disciplinaires de l’UEFA pour jet d’objets et allumage de feux d’artifice lors du dernier match face à l’Inter.
ARM