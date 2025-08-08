S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage

ARM
Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage

Ça compte dans la course au Ballon d’or ?

Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont chacun été sanctionnés d’une amende de 5 000 euros par l’UEFA pour non-respect du règlement anti-dopage, rapporte Marca ce vendredi. Pas de scandale en vue : les deux joueurs du FC Barcelone ne s’étaient pas immédiatement rendus au poste de contrôle, comme prévu, après le match retour face à l’Inter Milan (défaite 4-3).

Des amendes à la pelle pour le Barça

Leur entraîneur, Hansi Flick, a également écopé d’une amende de 20 000 euros et d’un match de suspension pour « violation des principes généraux de conduite » et « des règles élémentaires de bonne conduite », précise le quotidien espagnol. On imagine que le tacticien allemand n’a pas dit bonjour. Une pierre, trois coups : le FC Barcelone s’est, lui aussi, vu infligé un total de 7 750 euros d’amendes par les instances disciplinaires de l’UEFA pour jet d’objets et allumage de feux d’artifice lors du dernier match face à l’Inter.

On espère que ça ne les empêchera pas d’inscrire de nouveaux joueurs…

Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
102
63

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine