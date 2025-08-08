Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage

Ça compte dans la course au Ballon d’or ?

Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont chacun été sanctionnés d’une amende de 5 000 euros par l’UEFA pour non-respect du règlement anti-dopage, rapporte Marca ce vendredi. Pas de scandale en vue : les deux joueurs du FC Barcelone ne s’étaient pas immédiatement rendus au poste de contrôle, comme prévu, après le match retour face à l’Inter Milan (défaite 4-3).

Des amendes à la pelle pour le Barça

Leur entraîneur, Hansi Flick, a également écopé d’une amende de 20 000 euros et d’un match de suspension pour « violation des principes généraux de conduite » et « des règles élémentaires de bonne conduite », précise le quotidien espagnol. On imagine que le tacticien allemand n’a pas dit bonjour. Une pierre, trois coups : le FC Barcelone s’est, lui aussi, vu infligé un total de 7 750 euros d’amendes par les instances disciplinaires de l’UEFA pour jet d’objets et allumage de feux d’artifice lors du dernier match face à l’Inter.

On espère que ça ne les empêchera pas d’inscrire de nouveaux joueurs…

Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça