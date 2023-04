Vitinha raconte son déracinement à Marseille

Vis ma vie de Vitinha.

Arrivé cet hiver à Marseille en provenance du SC Braga, Vitinha n’a pas connu des débuts tonitruants avec l’Olympique de Marseille. Des premières semaines qui n’ont apparemment pas eu d’effet sur le mental du joueur : « Je n’ai jamais douté, mais je savais parfaitement que j’allais avoir des difficultés, avoue le Portugais dans une interview pour Canal+. […] Je jouais la majorité des matchs (à Braga) comme titulaire, arriver à Marseille et aller sur le banc m’a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce j’ai grandi. C’est la décision du coach. Je n’étais pas encore prêt. Je le remercie de m’avoir géré de cette façon. »

Il est par ailleurs revenu sur son départ du Portugal, son pays d’origine, pour la France où il se retrouve loin de ses proches. Un mal pour un bien qui a touché l’homme de 23 ans : « Ça a été difficile, je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Je sais que c’est pour grandir, mais partir loin d’eux, c’est ce qui m’a fait le plus mal, reconnaît l’attaquant, les larmes aux yeux. C’est difficile. C’est encore le cas aujourd’hui mais c’est pour que je réussisse. » C’est notamment l’opportunité de disputer la C1 l’an prochain, lui n’a jusqu’ici participer qu’à 14 matchs d’Europa League : « Ce serait la concrétisation d’un rêve de plus pour un gamin qui vivait dans un monde totalement différent et qui va maintenant jouer la Ligue des champions… C’est incroyable ! C’est juste trop bien », dit-il avec un large sourire.

🗨️ "C'est incroyable, c'est juste trop bien !" Supporters #TeamOM, Vitinha a un message pour vous 💙🤍 pic.twitter.com/tqcv7r7wdj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 23, 2023

Surtout difficile d’arriver dans la ville où il joue.

