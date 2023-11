Vitinha : « On est entré dans le jeu de Milan »

Le mal des transports.

Balayé à Newcastle le 4 octobre (4-1), le PSG a encore été battu à l’extérieur, ce mardi, sur la pelouse de Milan (2-1). Un revers qui rebat les cartes dans le groupe F et qui expose le PSG, deuxième avant les deux dernières journées. « On doit faire mieux. On a eu du mal à mettre en place notre jeu. On est entré dans le jeu de Milan, ça nous a empêchés d’avoir le contrôle du match, regrettait le Portugais sur Canal+. On voulait contrôler le match en deuxième période, le but vient tout changer. Notre manière de jouer doit rester la même, mais c’est difficile de trouver les espaces, d’avoir la patience pour chercher le deuxième but. C’est difficile de parler à chaud, c’est triste. » Les Parisiens devront finir le travail sans aucune marge, contre Newcastle au Parc (28 novembre), puis à Dortmund (13 décembre).

Halloween est passé, mais le PSG aime jouer à se faire peur.