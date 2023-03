Villarreal nouveau centenaire

Cent ans qu’on vit tous dans un sous-marin jaune.

Le football mondial compte un nouveau centenaire avec le club de Villarreal. Le club de la petite ville de Villa Real, fondé en 1923, ne possède pas la plus grande histoire du football espagnol mais une armoire à trophées garnie et des légendes de ce sport qui ont évolué au Stade de la Cerámica.

Hoy es nuestro cumpleaños y no precisamente uno cualquiera… ¡FELIZ #CENTENARIGROGUET a todos 💯💛! pic.twitter.com/VQnbpuch0j — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 10, 2023

Vainqueur de la Ligue Europa en 2021 et de la Coupe Intertoto à deux reprises en 2003 et 2004, Villarreal a vu passer bon nombre de grands joueurs dans ses rangs, à l’instar de l’Utimo Diez Juan Román Riquelme, Robert Pirès et Pascal Cygan. Pour cet anniversaire pas comme les autres, le club a révélé un maillot spécial en décembre dernier pour célébrer l’année du centenaire. Alliant le jaune emblématique du club avec des liserés bleu sur le col et les manches, la tunique s’inspire de celle portée lors de la première accession en première division des Groguets en 1998. Ce week-end, les sixièmes de Liga recevront le Betis Séville pour le compte de la 25e journée de Liga.

Cent ans et toutes leurs dents.

