Victor Osimhen raconte l’histoire de son masque de protection

Super Victor se confie.

Dans un grand entretien pour France Football, Victor Osimhen est notamment revenu sur le « pourquoi » de son masque de protection. Un objet devenu populaire à Naples du fait de la grande saison du SSC Napoli, toujours en course pour un doublé championnat-Ligue des champions après sa victoire à Lecce ce vendredi, mais aussi de par les performances extraordinaires de l’actuel meilleur buteur de Serie A (21 réalisations). « Le club a super bien géré tout ça. Honnêtement, quand j’ai percuté Škriniar (le 21 novembre 2021, NDLR), c’est comme si j’avais reçu un direct dans la tête. Mais, dix minutes après, je me suis relevé, ils ont checké puis on m’a conduit à l’hôpital. Le chirurgien m’a demandé comment je faisais pour me tenir debout. Moi, je lui disais : “Comment ça ? Il y a quelque chose de grave ? Quand est-ce que je vais rejouer ?” Il a dû me prendre pour un fou. »

Passé cette période dans les vapes, Osimhen a par la suite rapidement compris qu’il allait devoir se faire opérer. Un coup dur : « J’étais au fond du seau. J’ai dit au médecin que je ne voulais pas faire de chirurgie, mais pas le choix : il fallait reconstruire ma face. Ils sont passés par l’intérieur de ma bouche, ce n’était pas une petite intervention. (…) Vous me donnez l’occasion de remercier le chirurgien et son équipe. Ce sont eux qui ont inventé ce masque sur mesure. Ils n’avaient jamais été confrontés à ça, donc ils ont tenté des choses, puis on a fini par trouver la bonne formule. Le côté du masque qui protège ma blessure est super dur. Si quelqu’un s’y cogne, c’est lui qui a mal. Sincèrement, je n’ai plus peur. »

Les adversaires, eux, visiblement toujours un petit peu des Partenopei.