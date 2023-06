Versailles accueille un nouvel actionnaire majoritaire

La galerie des glaces se refait une beauté.

Cinquième de National 1 après avoir longtemps cru à la montée en Ligue 2, le FC Versailles espère noyer ses problèmes financiers avec l’arrivée programmée d’un nouvel actionnaire majoritaire. L’heureux élu se nomme Alexandre Mulliez (37 ans), qui n’est autre que le petit-fils du groupe Auchan, et l’ancien vice-président d’Auchan Retail France. Le montant de son investissement initial devrait culminer à hauteur de 3 millions d’euros, selon L’Équipe. Il sera assisté par Fabien Lazare.

Convaincus par Mulliez et son bras droit, Julien Ridon et Christophe Petit, les très discrets coactionnaires depuis deux ans, auraient refusé des offres bien supérieures venant de l’étranger. Le rôle de Mulliez et de Lazare devrait être opérationnel et non fonctionnel, raison pour laquelle les deux hommes ont fini par accepter ce nouvel arrivage.

Espérons qu’il ne soit pas une tête de Mulliez.

