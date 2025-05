Vers un nombre record de clubs anglais en Ligue des champions

On approcherait des 14% du total des participants.

Parmi les vainqueurs de la réforme du format de la Ligue des champions, la Premier League figure au sommet, comme son coefficient UEFA, le plus élevé d’Europe. La saison prochaine, cinq clubs anglais participeront en effet à la C1 et, hormis Liverpool déjà sacré, la lutte est encore très serrée pour les tickets restants, puisqu’Arsenal (67 points avant la 36e journée), Manchester City (64), Newcastle (63), Chelsea (idem), Nottingham Forest (61) et Aston Villa (60) sont toujours dans la course pour décrocher la timbale.

À ce quintet infernal, il faut cependant ajouter un sixième nom. Ou plutôt deux, mais le 21 mai, il n’en restera qu’un. Avec le duel 100% anglais qui opposera Tottenham à Manchester United en finale de la Ligue Europa, la perfide Albion s’assure ainsi automatiquement la présence d’un représentant supplémentaire pour la course à la coupe aux grandes oreilles 2025-2026, et ce, grâce à la réforme des statuts de la compétition adoptée en 2015.

Après, si c’est vraiment le Tottenham de Kevin Danso qui l’emporte, mieux vaut dissoudre le club dans la foulée. On ne fera probablement jamais mieux.

Liverpool fonce vers le titre, Arsenal piétine, Haaland plante