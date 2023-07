Venez poser vos questions à Stève le phoque sur Twitch !

So Foot a désormais son émission Twitch hebdomadaire, Time to So Sport, tous les lundis à 10h ! Au programme : un gros débriefing de l’actualité footballistique mais pas que !

<iframe loading="lazy" src="https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com" width="620" height="378" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe>

Aujourd’hui, Stève Stievenart, aka Stève le phoque, est avec nous pour revenir sur son parcours hors norme et son incroyable exploit : 51 heures, 28 minutes et 3 secondes de nage non-stop pour couvrir une distance de 120 kilomètres entre Los Angeles et l’île de Catalina. On parlera aussi Tour de France, Wimbledon, Formule 1 ou mercato, alors rendez-vous tout de suite sur notre chaîne So What !

Openda, Up and down