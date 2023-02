Vainqueur du Hertha Berlin, le Borussia Dortmund rejoint le Bayern Munich

Borussia Dortmund 4-1 Hertha Berlin

Buts : Adeyemi (27e), Malen (31e), Reus (76e) et Brandt (91e) pour le Borussia Dortmund // Tousart (46e) pour le Hertha Berlin

L’étau se resserre, autour du Bayern Munich.

Leaders avec peu de marge à la suite de leur défaite du week-end et à égalité avec l’Union Berlin, malgré son nul, les Bavarois ont vu le Borussia Dortmund revenir à leur hauteur ce dimanche lors de la 21e journée de Bundesliga. Car face au Hertha Berlin, tombé dans les profondeurs du classement en dix-septième position, les hommes de Terzic ont assuré l’essentiel. À savoir la victoire, malgré un début de match plutôt en faveur des locaux avec des occasions pour Ngankam et Niederlechner ou encore Richter. Mais les locaux, supérieurs et particulièrement agressifs dans le pressing, ont vite réagi.

Avant même la demi-heure de jeu, Adeyemi a ainsi ouvert le score d’une talonnade inspirée sur une transmission de Reus. Et si le buteur a dû sortir précipitamment en raison d’une blessure, Malen a entre-temps fait le break sur un centre de… Adeyemi. Kobel a ensuite fait le boulot jusqu’à l’entame de la seconde période et une réalisation de Tousart d’une reprise gagnante, le Français étant à l’origine de l’action. Puis, après une nouvelle intervention importante de Kobel devant Niederlechner et une parade de Christensen face à Bynoe-Gittens, Reus a éteint le suspense à un quart d’heure du terme grâce à un joli coup franc enroulé. 3-1, rencontre terminée ? Non, car Brandt a enfoncé le clou dans le temps additionnel en profitant d’un super boulot de Bynoe-Gittens.

Au fait, tout le monde était au courant que Boateng évoluait toujours en Allemagne ?

Borussia Dortmund (4-5-1) : Kobel – Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson – Can, Brandt, Reus (Süle, 87e), Özcan (Bellingham, 65e), Adeyemi (Bynoe-Gittens, 35e) – Malen (Haller, 66e). Entraîneur : Terzic.

Hertha Berlin (3-5-2) : Christensen – Uremovic (Rogel, 68e), Kempf, Dardai – Richter, Cigerci (Boateng, 79e), Plattenhardt, Tousart, Serdar (Boëtius, 68e) – Ngankam, Niederlechner (Lukebakio, 68e). Entraîneur : Schwarz.