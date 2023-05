USA : Catarina Macário forfait pour le mondial féminin

Catarina Macariout.

L’internationale américaine Catarina Macário (17 sélections, 8 buts) a déclaré forfait pour la Coupe du Monde féminine, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain. La joueuse de 23 ans avait subi une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit avec l’OL en juin dernier et n’est donc pas encore complètement rétablie, comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux ce mardi soir : « Le désir de revenir jouer pour mon club et mon pays a motivé mon entraînement et nourri ma vie de tous les jours. Cependant, le plus important pour l’instant est ma santé et le fait d’être en forme et prête pour ma prochaine saison en club ».

God’s plan. I will be back ✊🏾❤️ pic.twitter.com/JNMsl2RbMz — Catarina Macario (@catarinamacario) May 23, 2023

Catarina Macário conclut : « Je vais encourager mes coéquipières à la Coupe du monde et j’ai hâte de me battre pour gagner une place dans l’équipe nationale américaine, qui, je l’espère, aura un long avenir ». Après Mallory Swanson (Red Stars de Chicago), victime d’une rupture du tendon rotulien lors d’un match amical contre l’Irlande en avril, c’est un deuxième coup dur pour les championnes du monde en titre.

Espérons que le « Plan de Dieu » auquel elle fait référence dans son tweet a prévu de tourner en sa faveur à un moment quand même.

