Après 641 jours d’absence, Macario n’a eu besoin que de six minutes pour marquer

Vite fait bien fait.

Depuis mai 2022, la carrière de Catarina Macario était sur pause. Dix-huit mois après son arrivée à l’Olympique lyonnais, la milieu de terrain américaine, qui sortait d’un exercice réussi grâce à 30 buts toutes compétitions confondues, se blessait gravement au genou lors de la dernière journée de championnat avec un verdict sans appel : rupture du ligament croisé. La saison suivante a évidemment été blanche, mais aussi marquée par une rechute, ce qui lui a fait renoncer à la Coupe du monde et l’a obligée à faire ses valises pour quitter la capitale des Gaules.

À 24 ans, son potentiel n’a toutefois pas été trop affecté par ces blessures et lui a même permis de rebondir à Chelsea. Ce dimanche, après 641 jours d’absence, Catarina Macario a donc pu découvrir le championnat anglais. Après une telle convalescence, personne ne lui en aurait voulu d’aller à son rythme. Mais celui-ci est justement effréné, puisque six minutes après son entrée, l’ancienne Lyonnaise a offert un bel enchaînement contrôle tir croisé du gauche pour ouvrir son compteur, enfoncer le clou face à Leicester (0-4) et savourer au mieux son retour à la compétition.

