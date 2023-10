Une salle Eric Cantona au centre de formation de l’AJ Auxerre

Le retour du roi.

Lors d’une cérémonie organisée ce samedi, l’AJ Auxerre a inaugurée une « salle Eric Cantona » au sein de son centre de formation. L’ancien jeune de l’AJA, formé au club dans les années 1980, était présent pour l’occasion. « Auxerre est une ville qui a énormément compté pour moi. L’AJA c’est ma famille. J’ai vécu des moments très intenses ici qui m’ont aidé à me construire, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Qu’un club d’une petite ville comme ça reste au sommet après plusieurs décennies, c’est exceptionnel. »

👑 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 🏠 Présent à Auxerre, Eric Cantona a désormais une salle à son nom au Centre de formation. Un retour émouvant pour celui qui a grandi en tant que joueur et qu’homme à l’AJA. Plus d’infos 👉 https://t.co/xPX2TyUlJ5#TeamAJA #FormationAJA pic.twitter.com/BAV4oK3RNP — AJ Auxerre (@AJA) October 14, 2023

Et l’ancienne star de Manchester United de mettre en avant l’importance de son passage dans l’Yonne à l’aune de sa carrière : « J’ai eu une formation exceptionnelle. Dans ma vie, j’ai toujours agi à l’instinct et j’ai senti qu’il y avait quelque chose ici. Je ne me suis pas trompé. Je suis trop content. J’ai l’impression d’avoir 15 ans. »

Prêt à filer un petit coup de main pour la remontée en Ligue 1 ?

