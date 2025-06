Une pluie d'hommages à Bernard Lacombe, décédé à l'âge de 72 ans

Légende de l’OL – tant en tant que joueur que dirigeant –, du championnat de France et du football français dans son ensemble, Bernard Lacombe s’est éteint ce mardi à l’âge de 72 ans. Dans la soirée, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. En voici un florilège.

Jean-Michel Aulas, sur les réseaux sociaux : « Trente-sept ans d’une amitié sans masque. Une fidélité rare. À Lyon, nous avons tout vécu ensemble : les défaites, les renaissances, les sommets. Ce qu’il incarnait ne mourra pas. […] Bernard, mon frère. J’ai tout appris du football à tes côtés. Et bien plus encore. »

Bruno Genesio, pour L’Équipe : « Avec Rémi (Garde), il a un peu été notre deuxième père, notre mentor […]. Il nous a cocoonés, dorlotés, chouchoutés. Il nous a pris sous son aile avec Rémi. De là est née une amitié très forte. […] C’était un grand monsieur. L’OL, c’était sa vie. Il était la mémoire, l’âme, la Bible de ce club »

Alain Giresse, pour L’Équipe : « Nanard, c’était une partie de moi. Comme un frère sur et en dehors du terrain. En équipe de France comme aux Girondins de Bordeaux, nous étions compagnons de chambre. Vous n’imaginez pas tout ce que nous avons pu nous raconter durant les stages et les mises au vert. C’est toute une vie. »

Sonny Anderson, pour RMC : « Il m’a énormément apporté. […] Il nous aimait, nous, les attaquants. Quand j’ai signé à Lyon, c’est lui qui m’a dit “Tu vas transformer ce club”. […] C’était un deuxième père pour moi. »

Georges Mikautadze, sur les réseaux sociaux : « Monsieur Lacombe était bien plus qu’un nom. Une voix, une âme, une histoire qui a traversé les générations. […] Même ceux qui ne l’ont pas beaucoup connu personnellement, comme moi, ont grandi dans l’ombre de ce qu’il représentait. Il était partout : dans les couloirs du club, dans les récits, c’était l’ADN de l’OL. »

Luis Fernandez, pour RMC : « Je suis très triste d’apprendre cette nouvelle. C’était quelqu’un d’adorable avec la bande de jeunes qu’on était du côté des Minguettes quand on descendait le voir jouer et s’entraîner vers Gerland. […] Quand je l’ai revu en équipe de France c’était vraiment une fierté après l’avoir vu jouer dans le carré magique de l’Olympique lyonnais. C’était vraiment un plaisir et quelque chose de grand pour moi. »

Juninho, pour L’Équipe : « Il nous racontait énormément d’histoires sur l’OL de son époque, il nous a transmis la mémoire. Bernard était quelqu’un qui nous passait des messages. […] Tous les joueurs de l’OL et tous les supporters du club, on doit tous un immense merci à Bernard. Il a été l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club, un grand dirigeant, et je crois même peut-être le plus grand, car il a été fondamental pour créer notre groupe qui a tout gagné. J’espère le revoir dans une autre vie. »

