La légende Bernard Lacombe est décédée

Légende du championnat de France, champion d’Europe 1984 avec les Bleus, icône de l’Olympique lyonnais, Bernard Lacombe est décédé ce mardi à l’âge de 72 ans. Il était hospitalisé depuis janvier.

Attaquant mythique de l’OL (1969-1978) et des Girondins (1979-1987), il est encore aujourd’hui le deuxième plus grand buteur de l’histoire du championnat de France (255 buts) et le troisième meilleur scoreur lyonnais (149 pions). Mais c’est aussi son après-carrière qui en a fait une figure à Lyon, où il a occupé à peu près tous les postes – notamment directeur technique, directeur sportif, entraîneur, recruteur, conseiller du président – et accompagné Jean-Michel Aulas dans la construction du grand Olympique lyonnais.

En 2022, So Foot l’avait classé douzième du top 1000 des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat de France.

L’OL fait son marché à Bordeaux