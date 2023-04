Une loi de plus pour punir les gardiens

C’est la fin pour Emiliano Martínez.

Chargé de faire évoluer les règlements du football, l’International Football Association Board (IFAB) vient de publier plusieurs modifications qui seront appliquées à partir de juillet. Parmi celles-ci, le changement le plus notable concerne l’attitude des gardiens sur les penaltys ou les séances de tirs au but. D’après le nouveau règlement, « le gardien ne peut agir de manière à distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets ». Après l’obligation pour le gardien de garder au moins un pied sur sa ligne de but jusqu’au tir, cette nouvelle règle donne un avantage encore plus gros au tireur dans un exercice déjà compliqué pour les portiers.

Now available for download: list of changes and clarifications to the Laws of the Game 2023/24, effective as from 1 July ➡️EN: https://t.co/p0ZMs6kijL ➡️FR: https://t.co/pZ0qxQC6VC ➡️ES: https://t.co/WwsdyZX8Xq ➡️DE: https://t.co/zTANI6g7vr pic.twitter.com/BeO9cwAj3E — The IFAB (@TheIFAB) March 23, 2023

Parmi les autres changements à venir, on retrouve des ajustements sur les lois 7 et 11, qui concernent la règle du hors-jeu et la durée d’un match. Pour juger la validité d’un but, les arbitres assistants devront maintenant prendre en compte l’intentionnalité des interventions du défenseur, en distinguant les « actions délibérées » des simples « déviations ». Autre nouveauté : la durée des célébrations de but sera enfin reportée dans le décompte du temps additionnel, pour se rapprocher d’un temps de jeu effectif plein.

On n’y comprend toujours rien.

