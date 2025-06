Une légende de Boca Juniors revient à nouveau comme entraîneur

Bienvenue au Boca Seniors.

Pendant que l’Argentine accueille un tout nouveau champion, Platense ayant terminé vainqueur du tournoi d’ouverture, ses géants se retrouvent en péril. Éliminé piteusement en barrages de Libertadores puis en quarts de finale de l’Apertura contre l’Independiente, Boca Juniors a connu des jours meilleurs. Les anciennes gloires se font chasser une par une : Fernando Gago s’est fait renvoyer du banc après une défaite lors du Superclásico, tandis que Juan Román Riquelme est toujours plus contesté à la tête du club.

Le Russo de la fortune

C’est d’ailleurs avec le Xeneize que Russo a remporté son plus beau trophée : la Copa Libertadores 2007, glanée contre Grêmio grâce à trois buts d’un certain Riquelme. L’alchimie entre les deux aura produit d’autres miracles, lorsque celui qui n’était que vice-président rappelait son guide début 2020. Le temps de remporter un 34e championnat d’Argentine et une Copa de la Liga, mené par le chant du cygne de Carlos Tévez.

En attendant qu’Antoine Kombouaré revienne à Nantes.

