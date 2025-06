Un champion inédit en Argentine

En Argentine, la terre est Platense.

Club qui collectionnait autrefois les galères, Platense vient de décrocher le graal : son tout premier titre de champion d’Argentine. Un sacre au bout d’un tournoi d’ouverture qui sentait bon l’exploit pour le club formateur de David Trezeguet, conclu ce dimanche par une victoire contre Huracán (1-0).

¡𝐒𝐎𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐒 𝐋𝐎𝐒𝐒𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎ⵑ 🤎🤍🏆 pic.twitter.com/AruXwaVPzC — Club Atlético Platense (@caplatense) June 1, 2025

L’unique but, signé Guido Mainero à la 63e minute, a fait chavirer tout l’Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (un peu long comme nom de stade, non ?). Un tir lointain, un ballon mal négocié par le gardien Hernán Galíndez, et tout un peuple qui bascule dans l’euphorie.

Les 120 ans du club fêtés dignement

Et dire que ce club, encore promu en 2021, pointait à la sixième place de son groupe il y a peu. Outsider tranquille, il s’est glissé dans le tableau final comme un invité surprise avant de s’imposer comme le patron. Trois ans après une Coupe de la Ligue en 2023, los Calamares (le surnom de ce club basé au nord de Buenos Aires) s’offrent cette fois un vrai championnat, à la régulière.

QUE DE SAAVEDRA SALE EL NUEVO CAMPEÓN 🤎🦑 pic.twitter.com/3XPGRGsURC — PLATENSE A LO ANCHO (@platenseancho) June 1, 2025

Un beau cadeau pour le club et ses supporters alors que 2025 marquera les 120 ans d’existence du club. Pour couronner le tout, le club participera l’année prochaine à la Copa Libertadores.

L’Amérique du Sud est prévenue : les Calamars ne sont pas cuits.

