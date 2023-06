Une initiative particulière pour les supporters espagnols

Fini de rester à la maison.

Onze clubs du championnat espagnol ont décidé de travailler avec la Liga et Aficiones Unidas- assocation reliant les differents groupes de supporters espagnols – concernant l’unification du prix des billets pour les supporters visiteurs. En effet, les négociations en cours permettraient la mise en vente d’un minimum de 300 places au prix de 25 euros chaque week-end. Néanmoins, plusieurs autres initiatives sont à l’étude, notamment celle de proposer ce tarif en fonction d’un match ou d’un adversaire particulier. Si les négociations continuent, l’accord pourrait être signé dans les semaines à venir et être mis en place dès la première journée de la saison prochaine.

À noter que ce dispositif est déjà mis en place depuis plusieurs saisons en deuxième division. De plus, la vente de billets en ligne pourrait désormais se faire via une application, en cours de développement et conçue par OWQLO – système d’exploitation pour les organisations sportives.

Enfin une innovation qui vient d’Espagne.

