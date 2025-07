Une belle affiche pour boucler la préparation estivale à Monaco

Une cerise sur le Rocher.

Monaco a décidé de s’offrir une belle fin de préparation. Avant de plonger tête la première dans la Ligue 1 version 2025-2026, les hommes d’Adi Hütter s’offriront un dernier galop de prestige contre l’Inter Milan, le vendredi 8 août, au stade Louis-II. Un match amical de gala – mais pas trop – face à un vice-champion d’Europe encore groggy de sa finale contre le PSG. La cerise sur le gâteau d’une préparation plutôt bien ficelée, qui les verra affronter deux fois le Torino, l’Ajax et donc les hommes de Chivu, en moins de dix jours.

L’Inter avant Le Havre

De retour d’un stage en Angleterre et encore invaincus cet été (deux victoires face au Cercle Bruges et à Coventry, un nul solide contre Nottingham), les Monégasques, qui ont enregistré trois recrues de poids ces derniers jours, boucleront là leur huitième rencontre estivale. L’occasion de mesurer leur état de forme face à un adversaire autrement plus costaud.

Et si l’Inter ne compte aucun point en Ligue 1, une bonne prestation contre les Nerazzurri ferait toujours joli sur le CV de la prépa, avant d’accueillir Le Havre pour la première journée du championnat, le samedi 16 août.

