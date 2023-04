Une amende record pour Sadio Mané ? 

Comment renflouer les caisses du club.

Suspendu et laissé à l’écart du groupe bavarois ce week-end lors du match nul du Bayern Munich contre Hoffenheim (1-1), Sadio Mané aurait écopé d’une lourde amende après son accrochage avec Leroy Sané à la mi-temps du quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City le 11 avril dernier (3-0). Selon Sky Sports, ses dirigeants auraient réclamé près d’un demi-million d’euros à l’attaquant sénégalais. Ce qui serait la plus grosse amende jamais infligée par le club à l’un de ses joueurs. Une sanction approuvée par la légende Lothar Matthäus : « Je ne suis pas choqué par cette amende, c’est une sanction qui est appropriée », a-t-il déclaré. Une situation conflictuelle dont se méfie Pep Guardiola, qui s’apprête à se déplacer en Bavière pour le match retour : « Parfois, il faut un conflit pour que l’équipe soit plus unie, a-t-il confié en conférence de presse. Ce n’est pas un point faible pour eux, mais un point fort. J’imagine la situation contre Manchester City, la meilleure performance du Bayern sera mercredi soir. »

Ça fait cher la beigne.

