Un match de R1 arrêté après une valse d’expulsions

Ce dimanche, le match de Régional 1 entre Bains-sur-Oust et le CPB Bréquigny, dans la belle région de Bretagne, a été arrêté, après plusieurs expulsions dans l’équipe Bainsoise. Juste avant la mi-temps, le joueur Rennais Kisolokele est exclu, laissant les siens à dix. En seconde période, les deux formations semblent vouloir se contenter du match nul 0-0, mais l’arbitre M. Maugé a tenu à pimenter la rencontre.

Sur un coup-franc anodin, l’officiel dégaine deux cartons blancs pour l’équipe locale, synonyme d’exclusion des joueurs pour dix minutes, après des contestations. Réduits à huit, les joueurs de Bains-sur-Oust vont une nouvelle fois tâter du carton. Un joueur de Bréquigny fait une grosse faute, et le Bainsois Quentin Riaud décide de se faire justice lui-même en allant bousculer son adversaire. Après l’exclusion des deux protagonistes, l’arbitre met fin à la rencontre, les locaux n’étant plus assez pour terminer la partie.

Bains-sur-Oust victime d’un complot ?

Le match arrêté, les Bainsois ont bien entendu réagi de façon véhémente, alors qu’ils se dirigeaient vers un match nul en infériorité numérique. « On ne comprend pas, je demande à faire respecter une règle du jeu, et deux minutes plus tard on se retrouve à sept, a déploré Pierre Arretgros, joueur de Bains, exclu sur le fameux coup-franc, au micro de Ouest-France. C’est bien beau de faire des réunions pédagogiques avec nous, mais quand il arbitre ne fait pas preuve de pédagogie, ce n’est pas possible. Peut-être qu’un petit club comme Bains qui fait bonne figure en Régional 1, ça ne convient pas à certains. »

Comme le LOSC selon Olivier Létang, Bains-sur-Oust dérange.

