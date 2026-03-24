Un joueur belge est déposé en sélection par sa maman

C’est la rentrée ! Ce mardi, les Diables rouges, dont trois nouveaux, sont arrivés à Tubize avant de prendre l’avion pour les États-Unis pour y disputer leurs matchs amicaux face à ces derniers et au Mexique. Si, en France, les outfits ont fait parler, au Plat Pays, c’est l’arrivée d’un joueur qui attire l’attention.

Comme lors de la rentrée des classes, Nathan De Cat s’est rendu au rassemblement conduit par sa mère. Sans doute émue comme lorsque son fils a obtenu son CEB, sa moeder lui a tapé la bise avant de laisser son fils rejoindre ses amis dans la cour de récréation. Que c’est mignon.

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Trop jeune pour rouler

S’il a eu besoin d’être conduit au centre d’entraînement, c’est parce que De Cat n’a pas son permis. Enfin, il ne peut pas encore le passer. En Belgique, le permis pratique ne peut être passé qu’à partir de 18 ans et le joueur n’en a que 17. Il devra patienter jusqu’au 19 juillet pour s’essayer derrière un volant.

Ou alors, il prend son temps, comme Mbappé.

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