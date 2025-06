Un des frères d’Eden Hazard participe à Secret Story

Un vrai secret de famille.

Quoi ? Vous n’avez pas regardé le match amical entre l’Angleterre et le Sénégal ou la déculottée collée à Malte par les Pays-Bas, mardi soir ? Pis, vous avez préféré vous faire l’enchaînement Koh-Lanta – Secret Story. Heureusement, le foot est vite revenu à vous, puisqu’un candidat de la deuxième émission est intimement lié à ce sport.

Les quatre frères

On avoue que le concept de Secret Story peut être amusant : garder à tout prix son secret et trouver ceux de la dizaine d’autres participants. C’est quand même moins bien quand celui-ci est révélé avant même que vous fassiez votre entrée dans la célèbre Maison des secrets. En effet, un des candidats a été présenté par une énigme très simple pour n’importe quel fan de foot : « Notre nouvel habitant a grandi auprès d’un sportif de renom, un as du ballon rond. Depuis toujours, il l’a accompagné et soutenu dans les plus grandes compétitions, que ce soit en Coupe du monde avec la Belgique, où il a été pendant longtemps un grand joueur de la sélection, ou même en club où il a joué à Lille, à Chelsea puis à Madrid. Il sera d’ailleurs à ses côtés quand il soulèvera en 2022 la coupe tant convoitée de la Ligue des champions. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Bingo, il s’agit bien d’Eden Hazard ! Heureusement que ce dernier a trois frères, Thorgan, Kylian et Ethan. Âgés de 32 et 29 ans, les deux premiers ont déjà une belle petite carrière professionnelle à leur actif, alors qu’ils sont respectivement à Anderlecht et Molenbeek. À 21 ans, le troisième joue en troisième division belge, mais profite de l’été pour participer à l’émission. Pas besoin d’enquêter bien longtemps, il l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, conscient que son secret était déjà révélé au grand jour.

Petit conseil : ne faites jamais de confidence à la production.

La Belgique s’offre un match complètement fou contre le Pays de Galles