Les Pays-Bas se régalent avec un Depay record, l’Angleterre se laisse faire en amical contre le Sénégal

Les Pays-Bas ont plutôt tranquillement disposé de Malte, ce mardi soir à Groningue en qualifications du Mondial : les hommes de Ronald Koeman en ont collé huit à l’équipe de Teddy Teuma (8-0). Entré en jeu à la 72e, Donyell Malen s’est offert un doublé en huit minutes passées sur le pré, mais c’est surtout celui de Memphis Depay que l’on retiendra, puisqu’il permet à ce dernier d’égaler Robin van Persie au sommet du classement des meilleurs buteurs de la sélection, avec 50 réalisations.

🇳🇱⚽️🇲🇹 Memphis Depay égale Robin van Persie avec 50 buts en sélection ! Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/aP3hJ6N1QM — L’Équipe (@lequipe) June 10, 2025

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Autriche a déroulé à Saint-Marin (0-4), la Serbie n’a pas douté contre Andorre (3-0), la Roumanie a battu Chypre (2-0), la Lettonie a accroché l’Albanie (1-1) et la Finlande s’est coltiné la Pologne (2-1).

Première défaite pour Thomas Tuchel

Exemptée de match de qualif cette semaine, l’Angleterre accueillait le Sénégal en amical et après la rapide ouverture du score de Harry Kane, elle s’est fait renverser assez nettement (1-3) avec trois connaissances de la Ligue 1 pour les buteurs sénégalais : Ismaïla Sarr, Habib Diarra et Cheikh Sabaly. La première défaite avec les Three Lions pour Thomas Tuchel, qui avait jusqu’ici signé un sans-faute (trois succès).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️🇸🇳 La sensation ! Le Sénégal s’offre l’Angleterre en amical, la première défaite de Thomas Tuchel à la tête des Three Lions#lequipeFOOT pic.twitter.com/OGt8Yeya5p — L’Équipe (@lequipe) June 10, 2025

Les Pays-Bas croquent la Finlande