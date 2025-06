Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Épisode 15

Les notes de Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Par Léo Tourbe le Mardi 10 Juin à 23:20

Claire et Jérôme le Catalan se sont bien joués de tous les autres aventuriers, qui n’ont rien vu venir. On espère pour eux qu’ils auront les yeux mieux ouverts la semaine prochaine lors de la course d’orientation.