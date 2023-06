Un club de R3 ferme à la suite de l’agression de son président

La violence dans le football, encore, toujours.

Ludovic Sibirin, président de l’US Noyelles-sous-Lens, un club amateur du Pas-de-Calais, a été agressé par un joueur et un groupe de personnes samedi dernier, après avoir été la cible de menaces de mort. Sa voiture et la façade de l’auto-école dont il est le gérant dans la commune ont également été incendiées, dans la nuit de lundi à ce mardi. Aucun lien n’a été établi entre les deux événements pour le moment, mais l’USN a fermé temporairement ses portes.

Les faits qui ont mené à ces conséquences déplorables se sont produits samedi dernier, alors que l’équipe fanion et la B jouaient simultanément. « Alors qu’une réunion avait acté une décision ferme concernant un joueur, ce dernier s’est présenté pour aller contre la décision du club. Nous avons dû avoir recours à la police pour gérer ce cas à la suite de nombreuses menaces verbales envers notre président. (…) Pire encore, une personne a porté atteinte physiquement à notre président », explique le club dans un communiqué publié sur Facebook.

Cet incident intervient alors que le club vient de valider sa montée en Régional 2, se sent délaissé par les instances et leur demande plus d’implication, rapporte La Voix du Nord. En attendant, M. Sibirin explique sur son compte Facebook se mettre en retrait de ses fonctions et indique que ces événements l’ont « affecté moralement ». Deux présidents par intérim vont être désignés dans les prochaines 48h.

Kylian Mbappé ne peut pas tout régler.

Ferland Mendy, une vieille surprise