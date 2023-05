Un ancien arbitre interpelle Kylian Mbappé sur les violences en match

Président Mbappé.

Alors que les arbitres amateurs ont décidé de se mettre en grève à la suite d’une série de violences à leur encontre, Saïd Ennjimi, ancien arbitre de Ligue 1 et actuel président de la Ligue d’Aquitaine de football, pense qu’une intervention de Kylian Mbappé serait la bienvenue.

Au micro de RMC Sport-BFM TV, Ennjimi s’est ainsi adressé à l’attaquant du PSG : « Je voudrais lancer un appel à Kylian Mbappé. On aurait bien besoin d’une figure comme celle-ci dans le monde du football pour revêtir un maillot d’arbitre et peut-être faire une campagne médiatique pour expliquer le rôle et l’enjeu de l’arbitre. Ça nous ferait beaucoup de bien. » Par ailleurs, l’officiel retraité met en lumière le caractère violent de ces agressions : « Il y a 20 ou 25 ans, il y avait une forme de bienveillance et d’acceptation. Aujourd’hui, à l’image de notre société, les gens acceptent de moins en moins facilement. » En Espagne, une grève arbitrale pour les mêmes problèmes est également envisagée.

Peut-être que Kyks sera élu en 2027.

