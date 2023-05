Une grève des arbitres amateurs parisiens

Pas envie de se faire frapper.

Les matchs de foot amateur sont de plus en plus violents, et notamment dans le district de Paris où déjà onze agressions physiques sur des arbitres ont eu lieu depuis le début de la saison. En toute logique, la commission des arbitres du district (CDA 75) souhaite se mettre en grève ce week-end, ce qui ne manque pas de perturber le calendrier. Une commission des arbitres a eu lieu le 5 mai en présence de l’Union nationale des arbitres de football (UNAF) pour décider de cette grève votée à l’unanimité. Cette décision ne met pas tout le monde d’accord, puisqu’elle intervient lors de la dernière journée de championnat et cible certains clubs, contrairement à ce que l’UNAF 75 a proposé, une solution moins stricte mais pas retenue par la CDA 75.

Ne voulant pas laisser passer ces violences, l’UNAF a assuré vouloir échanger avec les présidents des clubs et « établir une feuille de route pour travailler sur ces violences. Une grève ne résout pas tout », peut-on ainsi lire dans Le Parisien.

