Les arbitres espagnols menacent de se mettre en grève

Les arbitres espagnols veulent du changement, et rapidement.

À la fin d’un long communiqué publié sur le site de la Fédération espagnole de football, les membres du Comité technique des arbitres (CTA) menacent de prendre « des mesures drastiques et immédiates qui auraient des répercussions directes sur nos compétitions », en l’occurrence se mettre en grève pour ne pas « mettre en danger l’intégrité physique » des arbitres. En pleine polémique à la suite de l’affaire Negreira, les arbitres espagnols dénoncent une « augmentation de la violence verbale et physique dont souffrent actuellement nos arbitres, qui s’est particulièrement accentuée ces derniers mois ». Ils se plaignent de conditions de travail dégradées et notamment d’un « contexte d’insultes, de pressions, de menaces et d’agressions ».

« Nous sommes conscients que nous commettons des erreurs et regrettons quand elles se produisent, mais nous avons le droit de nous tromper », ont-ils écrit dans le communiqué. Les arbitres demandent aux instances du football espagnol de lutter contre les attitudes agressives et d’arrêter « d’encourager la haine et la violence sur les réseaux sociaux et les moyens de communication », tout en précisant qu’ils prennent très au sérieux ce qu’il se passe. Le mardi 18 avril, les arbitres du CTA avaient déjà publié un communiqué dans lequel ils avaient dénoncé des attaques de La Liga et demandaient du « respect et une responsabilité institutionnelle » de leur part.

Florentino Pérez devrait vite voler à leur secours.

