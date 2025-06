Un club amateur rêve d’obtenir des financements de Bernard Arnault

Qui ne tente rien n’a rien.

Dans un reel posté sur le compte Instragram de François Ruffin, le député écologiste échange avec Julie, la présidente du club de Flixecourt, tout juste promu en Régional 3, ce qui va augmenter fortement ses dépenses. « Cela va me coûter 2 000 euros par mois. Donc, je dois aller chercher des sponsors, pose-t-elle. C’est compliqué aujourd’hui dans la conjoncture du Val de Nièvre. Aujourd’hui, concrètement, j’ai besoin d’un mécène qui puisse injecter de l’argent dans mon club. »

Allô Bernard Arnault

La famille Arnault, désormais propriétaire du Paris FC, est appelée à la rescousse, dans une région utilisée dans le passé pour faire croître l’empire LVMH. « Ici, il y avait des usines. On les voit encore. Tout a été dévasté. Donc, tu te dis que ce serait un juste retour », enchaîne François Ruffin, estimant que le milliardaire pourrait bien investir 20 000 euros par an pour ce petit club. « Minimum, même si je prends tout ce qu’on me donne, continue la dirigeante. C’est défiscalisé, vous savez ! »

Le téléphone Flixecourt sonne.

