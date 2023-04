Un arrêté préfectoral pour interdire la distribution de sifflets et de cartons rouges

« Show must (not) go on » !

La préfecture de Paris répond à l’intersyndicale de Seine-Saint-Denis. Cette dernière avait prévu de distribuer des cartons rouges aux spectateurs avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe de France ce samedi, afin d’exprimer son mécontentement concernant la réforme des retraites. Mais elle se voit contrée par la préfecture qui, d’après les informations de L’Équipe, aurait pris un arrêté dans le but d’interdire cette action. L’interdiction de distribution de sifflets y serait aussi signifiée. Un geste supplémentaire des autorités, qui – en accord avec Enedis – avait déjà prévu des groupes électrogènes en cas de coupure de courant au Stade de France.

Et pour la 49e minute, on coupe le son du téléviseur ?

Le Stade toulousain à fond derrière le TFC pour la Coupe de France