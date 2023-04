Cartons rouges et panne de courant au programme de la finale de la Coupe de France ?

Un samedi soir bien particulier est réservé à Emmanuel Macron.

Comme le veut la tradition, le président de la République se rend à Saint-Denis pour assister à la finale de Coupe de France. Il salue par exemple chaque acteur de la rencontre avant le coup d’envoi et remet le trophée à l’équipe gagnante avant qu’il ne soit soulevé par le capitaine victorieux. C’est donc devant environ 80 000 personnes, dont certaines fortement opposées contre la réforme des retraites, que le chef de l’État défilera.

Certains syndicats, fermement opposés à la réforme, auraient d’ailleurs prévu le coup avec une distribution de cartons rouges à l’entrée du stade pour que ceux-ci soient déployés dans l’enceinte. Une action qui serait suivie de sifflets au bout de 49 minutes et 3 secondes – en référence à la loi 49.3 – mais aussi de tentatives de coupures de courant. En effet, d’après RMC Sport, la préfecture et la société Enedis, en lien avec les responsables du Stade de France, envisageraient très sérieusement le risque de coupures d’électricité. Face à cette éventualité, quatre groupes électrogènes à priori assez puissants et capables de fournir l’énergie nécessaire à la bonne tenue de la rencontre seraient prévus.

Un petit « You’ll Never Walk Alone » et on sera bon.

