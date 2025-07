Kastendeuch et Udol discutent de l'avenir sur LinkedIn

Totti, c’est fini, Hervé Vilard l’a dit.

Metz et son capitaine emblématique Matthieu Udol sont en embrouille. Le latéral gauche était absent de la reprise de l’entraînement des Messins ce lundi. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 29 ans a fait savoir qu’il voulait changer d’air, après avoir vécu quatre montées en Ligue 1 avec son club, et quatre ruptures des ligaments croisés. Il s’en est expliqué sur LinkedIn, le réseaux social des patrons, avec Sylvain Kastendeuch, lui aussi capitaine du FC Metz et joueur le plus capé de l’histoire du club.

« Mieux vaut être « Roi » dans son royaume que simple soldat ailleurs. »

L’ancien libéro a supplié l’actuel défenseur dans un post inspiré et inspirant : « Reste au FC Metz, cher Matthieu Udol ! Tu es un cas d’école dans le foot pro d’aujourd’hui…, a démarré Kastendeuch, avant de développer dix bullet points et une magnifique anaphore. Comme redouté, le climat se gâte par communiqués interposés et ce serait dommage d’abîmer cette belle histoire entre le club et toi. Mieux vaut être « Roi » dans son royaume que simple soldat ailleurs. Tu as l’occasion de tordre le cou à la réputation de mercenaires des joueurs actuels en continuant d’incarner le FC Metz. J’espère que tu en es conscient, mais rares sont les joueurs d’aujourd’hui à bénéficier d’une telle cote d’amour et de respect, cela n’a pas de prix… » Joli.

Le buteur du barrage retour à Reims, lui a répondu : « Je comprends totalement ton point de vue et je suis conscient de beaucoup de ces choses. Malgré tout, mon âme de compétiteur et cette envie d’un challenge ambitieux m’animent et je ne serais pas en accord avec moi-même si je ne respectais pas cela. Je sais qu’il peut y avoir beaucoup de déçus mais je sais aussi que beaucoup me comprendront. Maintenant l’issue positive ne me revient pas, j’aurais fait de mon mieux pour que ça se passe bien, mais dans ce milieu, ce n’est pas toujours le plus productif malheureusement. En ton temps ça ne se serait sûrement pas déroulé de cette manière et l’humain aurait eu sa place. » Le message est passé. Matthieu Udol serait notamment courtisé par Lens.

L’heure du fameux dol d’air ?

