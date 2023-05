Delphine Cascarino plébiscitée aux Trophées UNFP

Ça ne vaut pas une Coupe du monde, mais bon…

Victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur droit il y a quelques jours, Delphine Cascarino a été couronnée joueuse de la saison en D1 Arkéma ce dimanche aux Trophées UNFP. La Lyonnaise était en concurrence avec les Parisiennes Kadidiatou Diani et Grace Geyoro, mais aussi Melchie Dumornay (Reims) et Rosemonde Kouassi (Fleury). Blessée depuis l’été dernier, la tenante du titre Marie-Antoinette Katoto n’a pas pu défendre ses chances. Le trophée de meilleure gardienne est logiquement revenu à Christiane Endler, la portière de la meilleure défense du championnat (9 buts encaissés en 22 journées). Le PSG s’est consolé avec Laurina Fazer, récompensée dans la catégorie de meilleur espoir.

L’OL place cinq éléments dans l’équipe type de la saison : Endler et Cascarino, évidemment, ainsi qu’Ellie Carpenter, Wendie Renard et Lindsay Horan. Le PSG est représenté par Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida, Grace Geyoro et Kadi Diani. Deux joueuses de Fleury, Léa Le Garrec et Rosemonde Kouassi, complètent ce onze.

Noël pour Le Garrec.

Gérard Prêcheur allume les joueuses de l'OL