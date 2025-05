Tout juste promu en Ligue 2, Nancy ambitionne de retrouver la Ligue 1

Surtout ne pas brûler les étapes.

Absente des divisions professionnelles depuis trois saisons, l’AS Nancy a décroché son ticket pour la Ligue 2 en battant Nîmes vendredi dernier. Pendant que la légende Michel Platini se réjouit de la nouvelle, le président et investisseur Krishen Sud dit ne pas vouloir s’arrêter en si bon chemin et compte bien renouer avec l’élite du football français.

L’ASNL n’a plus fréquenté la Ligue 1 depuis la saison 2016-2017. Depuis ? Un déclin dur à encaisser : trois saisons stables en Ligue 2 avant de plonger en National en 2022. L’addition aurait pu être bien plus salée si les Lorrains n’avaient pas été repêchés en 2023, échappant de justesse à la quatrième division française. Une époque révolue.

De belles ambitions

« L’AS Nancy Lorraine est un club trop important pour évoluer en National 1. Notre ambition reste de le voir retrouver sa place en Ligue 1, là où le club mérite d’être », affirment Krishen Sud et son partenaire Chien Lee dans un communiqué publié ce mercredi matin sur le site internet du club. Avant de rappeler la période économique compliquée que traverse le foot français. « Il est essentiel de faire preuve de rigueur financière pour garantir la pérennité du club, et nous y sommes pleinement engagés. L’ASNL figurera parmi les clubs les plus solides financièrement en Ligue 2. » De quoi donner le sourire aux supporters, qui ne sont pas au bout de leurs surprises. « Restez attentifs : plusieurs annonces de joueurs seront faites dans les prochaines semaines », teasent les dirigeants.

Krishen Sud et Chien Lee ont ensuite dressé les objectifs pour la saison à venir. D’une simple meilleure expérience au stade Marcel-Picot, à la volonté d’injecter davantage de fonds « si l’opportunité d’une montée en Ligue 1 se présente. Nous investirons pour la saisir. » De quoi donner de l’espoir à l’historique Pablo Correa de regoûter à la prestigieuse Ligue 1.

