Michel Platini se réjouit du retour de Nancy en Ligue 2

Qui s’y frotte s’y pique… comme à la FIFA.

Il fut un temps où le meilleur joueur du monde évoluait à l’AS Nancy-Lorraine. Oui, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais Michel Platini a bien fait briller son club formateur durant sept longues saisons, avant de partir à Saint-Étienne, puis à la Juventus. L’ancien meneur de jeu suit toujours l’ASNL de manière régulière et s’est donc félicité de la montée en Ligue 2, validée vendredi soir en battant Nîmes.

Platoche fan de Correa

Auprès de L’Est républicain, celui qui a remporté un titre de D2 et une Coupe de France avec les Lorrains estime que cette place en deuxième division, dans le foot pro donc, est « plus conforme à son standing et à son histoire ». Tout proche de sombrer en National 2 après une rétrogradation administrative, à l’été 2023, revoilà les Chardons. « C’est le début d’un nouveau cycle positif », assure Michel Platini.

Ce qu’on n’avait pas vu venir, c’est que le symbole de la France romantique, de Séville 1982 et des coups francs en lucarne soit fou amoureux de Pablo Correa, plutôt porté sur le bus dans la surface, les discours musclés et la transpiration sur le maillot. Il a tenu à saluer « un super meneur d’hommes, un entraîneur qui connaît très bien le football et qui a Nancy dans le cœur ».

Ça, on ne peut pas lui enlever et il est en passe de voler à Platoche le titre de plus grande légende du club.

Nancy fait son retour en Ligue 2 !