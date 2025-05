Tomáš Rosický est passé en soins intensifs à l'hôpital à cause de problèmes cardiaques

Toujours prendre des nouvelles des anciens.

Un an après avoir pris sa retraite de footballeur en 2017, Tomáš Rosický avait débuté sa carrière de directeur sportif dans son dernier club le Sparta Prague. Ce dernier a annoncé ce lundi 26 mai via un communiqué que l’ancien joueur d’Arsenal avait été hospitalisé en soins intensifs à la suite de problèmes cardiaques survenus la semaine dernière alors qu’il exerçait ses fonctions au club.

Déjà sorti de l’hôpital

Le média britannique The Sun a révélé que les problèmes cardiaques du Tchèque émanaient d’une mauvaise hygiène de vie, d’un manque d’activité physique et de prédispositions familiales. « La situation actuelle m’a montré que je devais prendre davantage soin de moi. Une mauvaise alimentation, le manque d’activité physique et l’attitude de ma famille face à mon problème actuel m’ont malheureusement conduit à l’hôpital », a réagi le joueur dans le communiqué du club.

🇨🇿 Tomáš Rosický byl minulé úterý náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Diagnózou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Hospitalizace proběhla bez nutnosti operačního zákroku. Máš naši podporu, Tome. Myslíme na tebe 🙏 ➡️… pic.twitter.com/BPhUvF4PFp — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 26, 2025

Après avoir reçu des soins intensifs, il a été libéré de l’hôpital et se repose désormais chez lui. Les médecins n’ont pas eu besoin de pratiquer d’opération, et Rosický devrait se rétablir complètement, mais il ne peut pas assumer pour l’instant la charge de travail de directeur sportif.

Le Sparta Prague a assuré que le fonctionnement du club ne serait pas compromis et que les activités, notamment sur le marché des transferts et la nomination d’un nouvel entraîneur, se poursuivent normalement.

Pas sûr que si la Premier League l’appelle à 60 ans, il y retourne.

