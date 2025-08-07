Timothé Nkada file en Belgique après son passage à Rodez

Rodez va devoir refaire son effectif.

17 buts en Ligue 2 plus tard, et voilà que Timothé Nkada quitte à nouveau la France un an après être revenu. Le Lillois de naissance a su prendre la relève de Killian Corredor à Rodez, en se montrant décisif à 22 reprises en 31 rencontres, permettant aux Ruthénois de se sortir de leur mauvaise saison et de souffler en fin de saison. Il rejoint le Standard de Liège pour 1,8 million d’euros où il retrouvera un autre joli nom de Ligue 2 : Rafiki Saïd, venu de l’ESTAC.

Mais où sont les attaquants de Ligue 2 ?

Comme chaque saison, les attaquants de Ligue 2 fuient vers d’autres contrées lointaines. Plus de Kroupi, ni de Krasso et désormais plus de Nkada… Sans les six meilleurs buteurs de Ligue 2 de la saison passée, l’antichambre du football français va devoir retrouver une figure de proue pour faire allumer les téléviseurs dès samedi. Sans Nkada et ses célébrations lunettes teintées, dur de retrouver quelqu’un pour qui vibrer.

Au moins, il n’aura plus besoin de lunettes de soleil en Belgique.

