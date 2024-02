Une demi-prise de conscience.

Pour trouver trace d’une semaine à trois défaites en autant de matchs dans l’histoire du Bayern Munich, il faut avoir un goût prononcé pour les archives en noir et blanc. Thomas Tuchel ne l’est visiblement pas et a remis la crise au goût du jour en Bavière. Balayé par le Bayer Leverkusen (3-0), écœuré par la Lazio en Ligue des champions (1-0), puis humilié à Bochum (2-3), l’entraîneur allemand n’a pas survécu à ce cycle infernal et a trouvé avec un accord avec le club pour partir en fin de saison, quoi qu’il advienne du reste de la saison.

Présent en conférence de presse, ce vendredi, pour la première fois depuis la défaite contre Bochum, avant une nouvelle échéance sous pression face au RB Leipzig samedi, l’ancien coach du PSG pense que la décision d’avoir d’ores et déjà acté son futur départ pourrait permettre de redresser la barre. « J’ai une responsabilité et je dois l’assumer », a-t-il d’abord expliqué. Cette modestie a toutefois été assez vite balayée : « Je ne pense pas être le seul problème. » Difficile de lui donner tort en voyant les performances de certains cadres ces dernières semaines, sur et en dehors du terrain, comme pour Joshua Kimmich qui a décidé de se lancer dans les sports de combat en voulant se battre avec des coéquipiers ou des membres du staff.

C’est donc ça « assumer à moitié » ?