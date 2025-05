TF1 diffusera le Final Four de la Ligue des nations

Bixente et Grégoire : échauffez vos voix.

Longtemps annoncé mais désormais officiel : le groupe TF1 diffusera le Final Four pour la Ligue des nations en juin prochain et en clair. La Une, qui diffuse les Bleus depuis plusieurs années maintenant, avait annoncé en 2022 avoir acquis les droits exclusifs de diffusion des matchs de l’équipe de France de football jusqu’en 2028, mettant fin au partage avec M6 et à une panique côté FFF. Elle proposera l’intégralité des quatre rencontres sur TF1 et TF1+.

Au minimum deux matchs par nation

Chaque équipe présente dans le dernier carré disputera au moins deux matchs. Le mercredi 4 juin, l’Allemagne, qui jouera à domicile, et le Portugal s’affronteront pour une place en finale. Le lendemain, ce sera au tour de l’Espagne et de la France de tenter d’obtenir leur qualification.

Les vainqueurs se disputeront le trophée le dimanche 8 juin à Munich, tandis que les vaincus tenteront de compléter le podium quelques heures avant, à Stuttgart. La France va tenter d’aller chercher son deuxième sacre dans la compétition, après celui de 2021.

⚽ Le 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝟒 de la Ligue des Nations est à vivre sur TF1 et TF1+ ! Demi-finales, petite finale, grande finale… Qui soulèvera le trophée ? 🏆 pic.twitter.com/SAmVVUtBZ6 — TF1 (@TF1) May 13, 2025

