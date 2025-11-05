Surprise : Ruben Amorim et Diogo Dalot sont de la même famille

Vivement la fête de famille à Old Trafford.

Dans le monde du football, on connait les fratries et les « fils de », mais on est beaucoup moins calés sur les cousins. Ils existent pourtant, et ils sont nombreux. Mais à Manchester United, c’est un autre niveau. Selon le site Geneall, relayé par The Sun, Ruben Amorim est le cousin très éloigné de Diogo Dalot, l’un de ses propres joueurs.

Les deux hommes sont arrière-arrière-petits-fils d’un certain Carlos Dallot, artiste reconnu qui a fait une tournée européenne familiale, après avoir vécu en France. Une information que Diogo Dalot avait d’ailleurs confirmé lorsqu’il avait révélé que sa famille avait des origines françaises, et qu’ils étaient artistes de cirque.

Dalot est un des piliers mancuniens cette saison

Titulaire à 39 reprises sur 54 matchs depuis l’arrivée de « cousin Ruben », Dalot s’impose comme élément important du système de son coach. Piston gauche, droit ou défenseur central, le joueur portugais de 26 ans s’adapte en fonction de sa position, et participe à la bonne forme de son équipe.

Avec 219 apparitions sous le maillot mancunien, il est le troisième portugais le plus capé de l’histoire des Red Devils, derrière Cristiano Ronaldo (346) et Bruno Fernandes (301).

L’histoire ne dit pas s’ils ont aussi un lien avec Solange Dalot, décorée de la Palme académique de l’Education nationale en 2011.

