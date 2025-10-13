Top 10 : vous connaissez mon cousin ?

Marre des histoires père-fils, des duos de frangins... Les cousins sont enfin à l’honneur. Ce dimanche, lors de la finale du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech (Français, 54 e à l’ATP) et Valentin Vacherot (Monégasque, 204 e ), cousins par leur mère, ont marqué l’histoire du tennis en s’affrontant dans une finale inédite. Victoire du moins bien classé en trois sets, mais peu importe le score : ce jour-là, c’est la famille qui a gagné. Place à ceux qu’on voit à chaque vacances ou qu’on ne voit jamais, qu’on adore ou qu’on oublie : les cousins.

1/ Mark Viduka et Luka Modrić

Un Australien et un Croate. Difficiles de faire plus éloignés géographiquement comme cousins. Pourtant, sur un arbre généalogique, ces deux-là sont plutôt proches. Le Socceroo naturalisé et la légende des Vatreni se sont croisés en Premier League en 2008, lors d’un Newcastle-Tottenham en plein Boxing Day. Victoire de l’aîné Viduka à St James’ Park, quelques jours avant Noël. On espère juste qu’il avait pensé à inviter la famille Modrić à dîner la veille. Sinon, ambiance glaciale sur le groupe de famille.

2/ Toni et Guille Fernández

Tous les deux dans l’effectif B du FC Barcelone, ces deux cousins ont en septembre 2024 marqué l’histoire (allons-y franchement) du club catalan en devenant deux des plus jeunes buteurs de ce collectif. Tout ça lors du même match et à seulement 4 minutes d’intervalle. Quatre minutes, c’est presque leur écart d’âge parce que les deux cousins ont un mois d’écart. Les mamans avaient visiblement bien synchronisé le calendrier.

🚀Historique ! Le 7 septembre, les cousins Toni et Guille Fernández ont brillé avec le Barça Atlètic contre Ourense, marquant 2 superbes buts. Toni devient le plus jeune buteur de l’équipe réserve avec seulement 16 ans, 1 mois et 3 jours, tandis que Guille le suit de près pic.twitter.com/V8FVZL3iqB — Foot Espagnol (@FootEspagnolOrg) September 8, 2024

3/ Haaland et ses cousins nuls

Visiblement, Erling a tout pris : les gènes, les buts, la hype et la chevelure. Ses cousins Jonatan Braut Brunes et Albert Braut Tjåland, eux, doivent se contenter de la Pologne ou du chômage technique. Jonatan et Albert doivent redouter la question de l’avenir au repas de famille, après que Haaland a raconté qu’il a inscrit son 700e but de la saison sans avoir dribblé un seul joueur. Pas cool, Erling. Un petit prêt à City pour la famille, même pas ?

4/ Philippe Coutinho et Juninho Paulista

Calmez-vous les Lyonnais, on ne parle pas du tireur de coup franc, mais d’un champion du monde : Juninho Paulista, cousin éloigné de Philippe Coutinho. Premier Brésilien de l’histoire à avoir conquis l’anglophonie – Middlesbrough, Celtic, Sydney FC – rien que ça, le petit meneur a ouvert la voie avant l’heure. Le cousin a visiblement inspiré le plus jeune à traverser la Manche et à rejoindre Liverpool, qui ne s’est pas gêné pour battre son record de buts pour un Brésilien en PL. Et comme l’histoire sert à copier les erreurs du passé, les deux ont fini par se planter en Espagne : l’un au Barça, l’autre à l’Atlético, avant de boucler la boucle au Brésil. Les gènes, c’est fort. Le destin, un peu moins.

5/ Leroy Fer & Patrick van Aanholt

La Premier League, toujours le théâtre des réunions de famille. En août 2017, Swansea reçoit Crystal Palace : Fer d’un côté, Van Aanholt de l’autre. Les deux cousins néerlandais s’affrontent également pour la première fois. Sauf que Patrick sort à la mi-temps… remplacé avant même de pouvoir tacler son cousin. Dur pour la photo de famille.

6/ Gini Wijnaldum & Royston Drenthe

Anciens de Liverpool et Everton, eux connaissent le vrai goût du derby. Mais si les deux sont vraiment cousins, la rivalité dépasse forcément Anfield ou Goodison Park : dans un salon quelque part aux Pays-Bas, avec des batailles de polochons, des duels de FIFA sans pitié, et des finales de ping-pong sur la table du jardin. Depuis, Drenthe a pu prendre de l’avance en signant au Real Madrid, Wijnaldum s’est vengé en soulevant la Ligue des champions. Un derby familial qui continue à chaque rassemblement.

7/ Lilian Thuram et Yohann Thuram-Ulien

Les Thuram sont partout. La relation père-fils ou la connexion fraternelle ayant fait les choux gras de la presse, le cousin est mis sous l’éteignoir. Sauf que le cousin de Lilian, Yohann, a quand même eu sa chance à Monaco, Troyes, Liège et au Havre, comme dans les équipes de France jeune et de futsal. À ce rythme-là, on va bientôt découvrir un neveu arrière gauche en U15 à Boulogne et une nièce numéro 10 chez les Lyonnes.

8/ Cantona, le pape Léon XIV et Albert Camus

Oui, le pape. Éric Cantona serait, selon certaines études généalogiques, un lointain descendant (12e à 15e génération) du couple Bertrand Negrel et Louise Jean, mariés en 1566 à Roquevaire. Une famille des Bouches-du-Rhône qui relie ainsi le King au « représentant de Dieu sur Terre » actuel, Robert Francis Prevost, plus connu sous le pseudo Léon XIV. Dans cette lignée un peu folle, on trouve aussi un troisième homme, Albert Camus, prix Nobel de littérature 1957. On attend la prochaine messe avec le col relevé.

9/ Karim et Samir Benzema

Vous pensiez que le Karim Benzema des années 2010 prenait trop de place ? Posez la question à Samir Benzema qui à cette époque a essayé de faire son trou dans la téléréalité. Oui, les casteurs de L’Île de la vérité, Les Anges ou encore Les Princes de l’amour ont évidemment tilté sur son patronyme, mais le garçon revendique de s’être fait seul, sans son cousin gênant. Dans une précédente émission signée TFX qui suivait les reconversions des candidats de téléréalité, Samir est revenu sur ce jour où il a révélé qu’il était le cousin du footballeur. Une information qui l’a plus desservi qu’autre chose : « Quand on fait de la téléréalité, il y a des rumeurs qui se créent. Et un jour, on a voulu me faire passer pour un escroc sur le fait que j’utilisais mon nom. Cette rumeur-là a été horrible », confessait-il dans une émission de TFX. Karim, c’est quelqu’un que je respecte énormément pour sa carrière, pour ce qu’il fait. Et avoir porté ce nom-là a été très compliqué à un moment donné. Quand on me voyait dans la rue rouler dans une belle voiture, avoir de beaux vêtements, on me disait que c’est lui qui m’a donné. C’est quelqu’un de ma famille, mais il ne m’a jamais donné un euro. » Du Real Madrid à la real-tv, il y a un monde.

10/ Les cousins Cousins

Comme le Port-Salut, c’est écrit dessus. Daniel Cousin, légende du MUC 72, Kirk Cousins, quarterback NFL, et DeMarcus Cousins, pivot NBA. Trois sports, un seul patronyme : ça ne peut pas être un hasard. Officiellement, aucun lien de parenté. Officieusement, c’est une dynastie mondiale du talent mal exploité (n’est-ce pas ainsi qu’on appelle les grands moustiques qui ne piquent pas ?). Le premier a porté le Gabon, le second les Vikings du Minnesota, le troisième les Kings de Sacramento. Pas de sang commun, mais l’ADN du panache et de la lose élégante. Chez les Cousin(s), on ne choisit pas sa famille, on choisit juste de ne pas viser trop haut.

Bonus : Chancel Mbemba et Ali Zarrak

Alors eux, justement, essayent de déterminer s’ils sont cousins ou pas, dans un échange musclé entre l’ancien défenseur de l’OM et proche de Medhi Benatia. Extrait du clash, façon soap opera phocéen. Mbemba : « Je te préviens, cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde. » Zarrak : « Tu m’appelles cousin ? Ça commence mal… Je ne suis pas ton cousin, je suis ton responsable. Appelle-moi Ali. » Mbemba : « Tu t’appelles Ali, t’es africain, donc t’es mon cousin. » Et bim. Deux doigts d’honneur plus tard, cousin Chancel a fini au loft avant de mettre le cap vers le nord et le LOSC. Toujours compliqué la famille…

Aurait également pu être cités : Lionel Messi et Bojan Krkić, les frères Doué et Yann Gboho, Andreas Taupe et Patrice Évra, Sergio Agüero et Sergio Agüero de Kanchanaburi, Jesse Lingard et Gabby George.

