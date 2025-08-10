S’abonner au mag

Sunderland recrute un septième Français !

Sunderland recrute un septième Français !

Sunderland est (bleu) blanc et rouge !

Et de dix pour Sunderland ! Les Blacks Cats ont engagé ce dimanche leur dixième recrue du mercato estival, avec la signature de l’arrière-gauche Arthur Masuaku. Libre de tout contrat, le Franco-Congolais (il compte 27 sélections avec l’équipe nationale de RDC) s’est engagé pour un nouveau défi en Premier League, après un premier gros passage à West Ham entre 2016 et 2022. Il évoluait depuis trois saisons à Beşiktaş. En roue libre sur le marché des transferts, Sunderland a décidé de mener un mercato très Frenchy, de quoi nous rappeler Arsenal ou Newcastle par le passé.

Avec Masuaku, Régis Le Bris dispose désormais de sept joueurs de nationalité française dans son effectif, avec Timothée Pembélé, Pierre Ekwah (qui devrait retourner à l’AS Saint-Étienne), Habib Diarra, Enzo Le Fée, Abdoullah Ba, Eliezer Mayenda et Wilson Isidor. Un mercato très gourmand pour le promu, qui a déjà aligné 141 millions d’euros en un peu plus d’un mois. Latéral connu pour sa rapidité et sa capacité à déborder, Masuaku aura l’occasion de ramener son expérience du haut niveau au sein d’une effectif très jeune, dont l’âge moyen est de seulement 24 ans.

Au bon souvenir des équipes FUT en 2019.

Malgré l'arrivée de Guiu, Mayenda prolonge son bail avec Sunderland

