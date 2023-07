Strasbourg enrôle Abakar Sylla

L’effet BlueCo.

Racheté par le consortium qui détient aussi Chelsea, Strasbourg souhaite visiblement se montrer ambitieux sur le marché estival. Les Alsaciens ont en tout cas réalisé un joli coup, ce samedi, en officialisant la signature du défenseur Abakar Sylla, qui arrive en provenance du Club Bruges. Le montant du transfert n’a pas été communiqué mais, selon L’Équipe, il serait de l’ordre de vingt millions d’euros. « Ce transfert important témoigne de la volonté que nous avons de faire encore progresser le club », s’est félicité Marc Keller.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Abakar au Racing, a affirmé le président strasbourgeois. Son arrivée s’inscrit dans notre tradition d’investir sur des jeunes joueurs talentueux et à fort potentiel. » Âgé de 20 ans, l’arrière central gaucher – profil très prisé sur le marché – compte déjà cinq sélections avec la Côte d’Ivoire et a disputé six matchs de Ligue des champions la saison dernière. « J’ai hâte de découvrir le championnat de France mais aussi le stade de la Meinau et son public, dont j’ai beaucoup entendu parler. Je suis sûr que ce sera une belle aventure », a-t-il assuré.

Les supporters du Racing ne demandent que ça.

