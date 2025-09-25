S’abonner au mag
BlueCo apporte son soutien à Marc Keller face à la contestation des supporters

Vent debout contre la tempête alsacienne.

Face au mécontentement des supporters de Strasbourg, le consortium propriétaire du club a tenu, dans un communiqué, à apporter son « soutien total » à Marc Keller, président du club. Pour rappel, des banderoles fleurissent depuis quelques semaines dans les travées de la Meinau, et le grondement des supporters face à la gestion de la direction s’intensifie.

Une volonté de colmater les brèches

« Son [Marc Keller] leadership et son engagement au fil des ans ont permis de mener le club là où il se trouve aujourd’hui, a annoncé BlueCo dans sa prise de parole. Notre objectif est clair : offrir au Racing Club de Strasbourg tout ce dont il a besoin […] pour concourir au haut niveau et se qualifier de façon régulière pour les compétitions européennes. »

Les propriétaires tentent également de resserrer les liens avec leurs supporters : « À tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et nous ont accueillis, nous vous en sommes reconnaissants et ne prendrons pas votre soutien pour acquis. »

Et les autres, alors ?

